A Castrovillari il progetto nazionale di educazione ambientale Un Albero per il Futuro

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 22 maggio 2021) Oggi in occasione della giornata interdella biodiversità il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza ha aperto al pubblico la riserva naturale Valle del Fiume Argentino e il Centro visita di Cupone in Sila. All’iniziativa hanno preso parte oltre che le amministrazioni comunali anche gli istituti scolastici che ricadono nei territori tramite la partecipazione degli alunni dei plessi di Orsomarso e Camigliatello Silano che hanno proceduto a mettere a dimora diverse essenze. Ainvece si è tenuta una delle tappe previste nella Provincia di Cosenza deldi“Unper il” promosso dal Comando per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi dell’Arma dei Carabinieri. Si tratta di ...