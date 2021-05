A 43 anni dalla legge sull’aborto, ancora troppi diritti negati: la storia di Valentina e Stefano (Di sabato 22 maggio 2021) Getty Images Valentina è alla ventiseiesima settimana di gravidanza. Ci scrive il marito Stefano, racconta di aver da poco ricevuto la diagnosi di grave patologia del feto. Hanno contattato vari ospedali, ma la risposta alla loro richiesta di interrompere la gravidanza è stata in tutti la stessa: non si può. Non si può interrompere la gravidanza oltre la ventiduesima settimana, perché, sebbene la legge 194/78 non fissi alcun limite all’aborto per gravi patologie fetali, nessun medico è disposto a correre il rischio, dopo aver indotto il travaglio, di dover rianimare un feto gravemente malato che dovesse nascere vivo. Aggiungendo al dramma della patologia di base quello della grave prematurità. Leggi anche › Aborto farmacologico: cosa è cambiato e cosa si può fare ... Leggi su iodonna (Di sabato 22 maggio 2021) Getty Imagesè alla ventiseiesima settimana di gravidanza. Ci scrive il marito, racconta di aver da poco ricevuto la diagnosi di grave patologia del feto. Hanno contattato vari ospedali, ma la risposta alla loro richiesta di interrompere la gravidanza è stata in tutti la stessa: non si può. Non si può interrompere la gravidanza oltre la ventiduesima settimana, perché, sebbene la194/78 non fissi alcun limite all’aborto per gravi patologie fetali, nessun medico è disposto a correre il rischio, dopo aver indotto il travaglio, di dover rianimare un feto gravemente malato che dovesse nascere vivo. Aggiungendo al dramma della patologia di base quello della grave prematurità. Leggi anche › Aborto farmacologico: cosa è cambiato e cosa si può fare ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Ma che sfigato è @EnricoLetta ? Il classico radical chic delle élite lontano anni luce dal popolo e dalla realtà! - elenabonetti : Questa mattina ho partecipato al convegno per i 60 anni dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 33/1960. Auspi… - renatobrunetta : Da 22 anni si rinnova il dolore per la barbara e ingiusta uccisione del mio amico Massimo D’Antona, guerriero dei d… - panorama_it : L'emergenza jihadista che dilaga dal Sahara. E poi la povertà, aggravata dalla pandemia, che provocherà nuove migra… - pampaglione : RT @Kit4Carson: Ieri mio figlio è volato in cielo dalla sua mamma. 29 anni autistico. Se potete dite una preghiera per lui. Mattia https:/… -