?Due forti scosse di terremoto in Cina | almeno due morti e 17 feriti

(Di sabato 22 maggio 2021) È die 17il bilancio didiche hanno colpito la. Quella più mortale, di magnitudo 6,1, è stata registrata nella provincia montagnosa dello Yunnan, dove 20 mila persone sono state evacuate per precauzione. La seconda, che non avrebbe provocato vittime, è stata di magnitudo 7,4

Advertising

fattoquotidiano : Cina, due forti terremoti in 5 ore. Sisma di magnitudo 7.4 nello Qinghai e scossa 6.1 nello Yunnan con almeno due m… - Corriere : Monte Bianco, morti i due più forti freerider delle Alpi. A marzo si erano salvati da un’altra valanga - A_Rapis : RT @RaiNews: La scossa più mortale, di magnitudo 6,1, è stata registrata nella provincia montagnosa dello Yunnan - elios_skia : RT @RaiNews: La scossa più mortale, di magnitudo 6,1, è stata registrata nella provincia montagnosa dello Yunnan - SimoPagliarini_ : RT @RaiNews: La scossa più mortale, di magnitudo 6,1, è stata registrata nella provincia montagnosa dello Yunnan -

Ultime Notizie dalla rete : Due forti

... la vita delle moltitudini, era un'altra delleattenzioni di Giancarlo). Allo stesso tempo ... anche pubbliche, di incontro (compreso un lungo intervento a, in forma di reciproche lettere, ...Paesi come la Cina sono pericolosi inmomenti, quando sono indeboliti e quando gli tornano i ... Sono sempre piùle pressioni Usa sui rapporti fra la Ue e la Cina La scorsa settimana si è ...La Cina è un paese rognoso che sempre di più si scontra con un altro paese rognoso, gli Stati Uniti. Visto da fuori, non è subito ovvio perché i due si diano tanta pena (ognuno ha grandemente bisogno ...Lo yoga e i migranti dell’isola di Leros, la malattia e un nuovo amore: l’ultimo (criticatissimo) libro dello scrittore francese è lo specchio di un uomo che soffre ...