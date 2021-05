Zona bianca Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna il 14 giugno: le date regione per regione (Di venerdì 21 maggio 2021) L?Italia sarà tutta in giallo fino a inizio giugno, ma è già cominciato l?avvicinamento delle Regioni alla Zona bianca: questa settimana nessuna regione o... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 21 maggio 2021) L?Italia sarà tutta in giallo fino a inizio, ma è già cominciato l?avvicinamento delle Regioni alla: questa settimana nessunao...

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca Cabina di regia: calano indice Rt e incidenza. Nessuna Regione sopra soglia critica per le terapie intensive: tutta Italia in zona gialla Anzi, con questi valori diversi territori possono sperare nella zona bianca già a inizio giugno . Tutte le Regioni e Province autonome sono classificate a rischio basso e tutte hanno un Rt medio ...

Zona bianca Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna il 14 giugno: le date regione per regione L'Italia sarà tutta in giallo fino a inizio giugno , ma è già cominciato l'avvicinamento delle Regioni alla : questa settimana nessuna Regione o Provincia autonoma ha supera la soglia critica di ...

Zona bianca Marche quando: le ipotesi il Resto del Carlino La Sardegna verso la zona bianca: ancora il Rt più basso d’Italia Con 426 casi e un’incidenza settimanale che si aggira sul 26,5 e un R(t) a 0.61, il più basso d’Italia, la Sardegna viaggia diretta verso la zona bianca, che aveva già conquistato in solitaria a fine ...

“Tutta l’Italia in Zona Gialla” Non solo. Tre Regioni sono candidate al passaggio in zona Bianca dal prossimo 1 giugno. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Dal 7 maggio altre tre Regioni potrebbero raggiungere la ...

