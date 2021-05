Zidane: “Il Real Madrid può migliorare anche senza di me” (Di venerdì 21 maggio 2021) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha presentato in conferenza stampa la partita col VillarReal, in cui ha parlato del suo futuro. Giocheremo domani, questa è la cosa importante. Più tardi, vedremo. Abbiamo tempo per parlarne. Questo non è il momento. Dobbiamo mettere tutta l’energia nella partita di domani. Dopo 37 partite non dobbiamo perderemo tempo a parlare del prossimo anno. Amo moltissimo i miei giocatori. Mi hanno salvato in campo, nel senso che hanno sempre dato tutto, in tutte le partite. Per questo sarò sempre molto grato a questi giocatori. Le persone qui sono sempre state molto affettuose con me, quando giocavo e come allenatore. E penso di averlo restituito dando tutto per il Real Madrid. Il Real è la cosa migliore che mi sia capitata nella mia ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 maggio 2021) Zinedine, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la partita col Villar, in cui ha parlato del suo futuro. Giocheremo domani, questa è la cosa importante. Più tardi, vedremo. Abbiamo tempo per parlarne. Questo non è il momento. Dobbiamo mettere tutta l’energia nella partita di domani. Dopo 37 partite non dobbiamo perderemo tempo a parlare del prossimo anno. Amo moltissimo i miei giocatori. Mi hanno salvato in campo, nel senso che hanno sempre dato tutto, in tutte le partite. Per questo sarò sempre molto grato a questi giocatori. Le persone qui sono sempre state molto affettuose con me, quando giocavo e come allenatore. E penso di averlo restituito dando tutto per il. Ilè la cosa migliore che mi sia capitata nella mia ...

Advertising

aagulla_espn : Allegri al Real Madrid Allegri a la Juve Allegri al Napoli Allegro al Tottenham Zidane a la Juve Zidane a Francia F… - tuttosport : #Zidane: 'Il #Real può essere migliore senza di me. Felice per #Benzema' ?? - DiMarzio : #RealMadrid, #Zidane in conferenza stampa parla del futuro. E per la panchina dei blancos resta come primo nome que… - infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Intreccio Allegri-Zidane tra Juve e Real, Fernando Sanz: 'Zizou prima scelta merengue' - infoitsport : Zidane: “Il Real Madrid può migliorare anche senza di me” - ilNapolista -