Zaniolo | nuova fiamma dopo Chiara Nasti?

ROMA - Dopo la recente rottura con Chiara Nasti, con la fine della loro storia annunciata proprio dall'influencer napoletana su Instagram, sembra che Nicolòabbia trovato unafiamma . Si tratterebbe di Sophie Codegoni, influencer ed ex tronista presente nel programma "Uomini e Donne" di Maria De Filippi fino a pochi mesi fa. Lo scoop è stato ...Con la vita e il gossip su Nicolònon ci si annoia proprio mai e se fino a qualche giorno fa si parlava di qualcosa di intenso ... nell'affollata vita del calciatore è spuntata già una, ...Come riportato dalla influencer Deianira Marzano, il talento della Roma si starebbe frequentando con un'ex tronista ...Nicolò Zaniolo, una nuova fiamma per il dopo Chiara Nasti? Si inseguono voci sempre più insistenti riguardo una sua nuova frequentazione ...