ZANETTI | I MILLE COLORI DEL VENEZIA

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 21 maggio 2021) Paoloè l’uomo copertina del ritorno dei playoff di Serie B: con un pareggio sudato contro il Lecce al Via Del Mare, ilsi è guadagnato l’accesso alla finale playoff contro un’altra protagonista, il Cittadella di Venturato. Un derby veneto che decreterà chi sarà la terza promossa in massima serie.è il volto di questoche sorride, che in silenzio ha zittito tutti e che potrebbe ora prendersi la Serie A dopo 19 anni di assenza in laguna. A fine gara, con umiltà, con concretezza, ha reso merito al valore del Lecce, dell’avversario, affermando come il suopartisse addirittura per salvarsi. E ora ritrovarsi ad un passo dalla Serie A vuol dire che è stato fatto un autentico miracolo. La qualità di Paolonon è stata mai messa in discussione, ...