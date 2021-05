Zaia: «Esenzione del ticket a vita per i guariti dal Covid. Sono i reduci della terza guerra mondiale» (Di venerdì 21 maggio 2021) L’emergenza Covid è dietro le spalle. Ma guai ad abbassare la guardia. Il Veneto vanta numeri da zona bianca. Parola di Luca Zaia che in diretta, come ogni venerdì, fa il punto sulla curva dei contagi e la campagna vaccinale. Zaia: abbiamo numeri da zona bianca, via il coprifuoco Le cifre Sono più che rassicuranti. L’incidenza è la più bassa di sempre da quando è iniziata l’emergenza. «Sono 274 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore su 31.295 tamponi”, illustra il governatore del Veneto. “Ad oggi Sono 11mila i positivi, dimezzati in una settimana. Sono 868 i ricoverati (-35), 770 in area non critica e 98 (-34) in intensiva (-1)”. Addio alle misure più restrittive. A cominciare dal coprifuoco. Orami un tabù. “Vista l’evoluzione del contagio potremmo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021) L’emergenzaè dietro le spalle. Ma guai ad abbassare la guardia. Il Veneto vanta numeri da zona bianca. Parola di Lucache in diretta, come ogni venerdì, fa il punto sulla curva dei contagi e la campagna vaccinale.: abbiamo numeri da zona bianca, via il coprifuoco Le cifrepiù che rassicuranti. L’incidenza è la più bassa di sempre da quando è iniziata l’emergenza. «274 i nuovi contaginelle ultime 24 ore su 31.295 tamponi”, illustra il governatore del Veneto. “Ad oggi11mila i positivi, dimezzati in una settimana.868 i ricoverati (-35), 770 in area non critica e 98 (-34) in intensiva (-1)”. Addio alle misure più restrittive. A cominciare dal coprifuoco. Orami un tabù. “Vista l’evoluzione del contagio potremmo ...

