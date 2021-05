Zaia | “Da Giovannini gran bella notizia completamento Mose”

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Unala comunicazione del Ministro che ci informa dell’intervento possibile sule su opere paesaggistiche. Ciò significa andare verso ildell’opera e vedere profilarsi finalmente la conclusione dei lavori”. Così all’Adnkronos il presidente della Regione Veneto Lucacommenta l’annuncio del ministro delle Infrastrutture Enricosulla possibilità di completare ilgrazie a risparmi derivanti da minori oneri finanziari sui mutui contratti per la sua realizzazione. “Un’opera che è nata, ormai, nella notte dei tempi e che, al momento, ha dimostrato di funzionare. Tra gli obbiettivi che avevamo c’era anche quello di chiudere questa partita, siamo felici che ora si vada verso il ...

Nei giorni scorsi le imprese Sirti, Siram, Abb, Radar e Del Bo hanno scritto a tutti gli enti - dal ministro delle Infrastrutture Enricoal governatore del Veneto Luca, dal sindaco ..."Grazie al Ministro- commenta Brugnaro - per la conferma di questo importantissimo ... Per il presidente del Veneto Lucai fondi "sono un segnale di luce che ci permette di guardare al ...“Una gran bella notizia la comunicazione del Ministro che ci informa dell’intervento possibile sul Mose e su opere paesaggistiche. Ciò significa andare verso il completamento dell’opera e vedere profi ...«Le sottoscritte imprese comunicano di essere costrette a prendere in considerazione la sospensione entro i prossimi 10 giorni dell’esecuzione delle rispettive prestazioni». E poi ancora: «Comunicano ...