Zack Snyder approva le critiche di Martin Scorsese ai cinecomic: "Sono certo che non si riferiva ai miei" (Di venerdì 21 maggio 2021) Zack Snyder non è stato colpito personalmente dalle critiche tranchant di Martin Scorsese ai cinecomic, anzi, è convinto che non si riferisse ai suoi film. A differenza di molti colleghi, Zack Snyder non sembra particolarmente offeso dalle critiche di Martin Scorsese ai cinecomic che, per il maestro, non sarebbero cinema. Anzi, a dirla tutta, non si sente proprio toccato dall'invettiva. "Martin Scorsese è un genio. Se sei davvero bravo in un settore, hai tutto il diritto di criticarlo" spiega Snyder al Guardian. "Le sue parole non diminuiscono il mio rispetto per lui. Sono certo che non si stesse ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021)non è stato colpito personalmente dalletranchant diai, anzi, è convinto che non si riferisse ai suoi film. A differenza di molti colleghi,non sembra particolarmente offeso dallediaiche, per il maestro, non sarebbero cinema. Anzi, a dirla tutta, non si sente proprio toccato dall'invettiva. "è un genio. Se sei davvero bravo in un settore, hai tutto il diritto di criticarlo" spiegaal Guardian. "Le sue parole non diminuiscono il mio rispetto per lui.che non si stesse ...

