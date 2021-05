WeWorld Festival | a Milano parte la tre giorni sulla condizione delle donne nel mondo

Advertising

LexellentLegal : 21-23 maggio: 11° Edizione del #WeWorldFestival | al BASE Milano torna *in presenza* l’evento che celebra i diritti… - WeWorldOnlus : RT @EosComunica: Su @fattoquotidiano l' - WeWorldOnlus : Finalmente torniamo, online e in presenza, con il #WeWorldFestival. Da oggi al BASE di Milano, tre giorni di talk,… - GiEnne222 : RT @CanonItaliaSpA: Siamo Digital Imaging Partner di @WeWorldOnlus Festival. 'Tempo Sospeso', progetto di Francesca Volpi prodotto da @Cort… - natalia_lupi : RT @IpsosItalia: #Ipsos partecipa al #WeWorldFestival: l'appuntamento annuale di @WeWorldOnlus! Il 23 maggio @mammakucci sarà ospite per d… -

Ultime Notizie dalla rete : WeWorld Festival

Radio Lombardia

... l'evento sulla condizione delle donne in Italia e nel mondo organizzato da, ong italiana che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e bambine in 27 Paesi. Il, quest'anno all'...... all'interno delche si terrà da oggi fino al 23 maggio nello spazio Base di Milano. Francesca Volpi, 35 anni , che collabora come fotogiornalista per alcune delle più prestigiose ...A organizzare l'11esima edizione l'omonima ong italiana che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e bambine in 27 Paesi ...Al via il WeWorld Festival che durerà da oggi, 21 maggio fino al 23 allo spazio Base di Milano. All'interno dell'evento il progetto fotografico di Francesca Volpi che è stata in viaggio con la Ong tra ...