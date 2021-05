Westbrook scatenato | Washington spazza via Indiana e trova Phila

(Di venerdì 21 maggio 2021)imperversa e Beal schiaccia, ristabilito.tritura142 - 115 vincendo lo spareggio per l'ottavo posto messo in palio dal Play - In e conquista i playoff dove sfiderà ...

Advertising

Gazzetta_NBA : #Westbrook scatenato: #Washington spazza via #Indiana e trova #Philadelphia #Nba -

Ultime Notizie dalla rete : Westbrook scatenato

La Gazzetta dello Sport

imperversa e Beal schiaccia, ristabilito. Washington tritura Indiana 142 - 115 vincendo lo spareggio per l'ottavo posto messo in palio dal Play - In e conquista i playoff dove sfiderà ...... mentre a Est Atlanta sbatte contro Indiana: 133 - 126 per i Pacers di unoCaris LeVert, ...34 della stagione e 180 dalla carriera (a - 1 ormai dal record di Oscar Robertson) percon ...Il gioiello spedisce i Celtics nel tabellone principali firmando con una partita clamorosa il 118-100 su Washington. Westbrook e compagni giovedì giocheranno contro Indiana per entrare nei playoff ...Atlanta batte Washington e conquista un posto tra le prime 6, cosa che riesce anche a New York senza giocare. I campioni, senza LeBron e Davis, battono Houston all’ultimo e continuano a sperare di evi ...