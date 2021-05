Volpi | ”Giuntoli ha sempre seguito Sturaro Juric? Grande motivatore”

Leggi su retecalcio

(Di venerdì 21 maggio 2021), agente di Suraro: “l’ha, a Napoli starebbe da dio!” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlo, agente tra gli altri di, per parlare die divarie volte accostato al NapoliSUAL NAPOLI? “Stefano ha lavorato molto quest’anno per vedere la luce e spero che questo sia l’anno definitivo in cui possa uscire dagli infortuni, se li porta dietro dagli anni della Juventus. Sfortunato ma è un lavoratore integerrimo, non molla mai. Higuain alla Juventus prevedeva anchea Napoli?finì la ...