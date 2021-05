Volontaria della Croce Rossa abbraccia un migrante di Ceuta: riempita di insulti sui social (Di venerdì 21 maggio 2021) L’enclave spagnola in Marocco, Ceuta, in questi giorno ha dovuto affrontare una grave crisi dovuta all’arrivo sulle proprie spiagge di oltre 8 mila migranti. Un episodio che non conosce precedenti. I migranti sono giunti nell’enclave dopo aver superato irregolarmente il confine blindato. Questo spostarsi in massa ha avuto anche delle conseguenze molto gravi. Un neonato, ad esempio, è finito in mare e per fortuna è stato salvato in tempo, a differenza di un giovane che purtroppo non ce l’ha fatto. Tra le varie immagini simbolo anche l’abbraccio tra una Volontaria e un ragazzo senegalese. Purtroppo questo gesto disperato di trovare un attimo di conforto non è stato apprezzato e così la Volontaria ha ricevuto una valanga di insulti sui social. Immigrati Ceuta, insulti ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) L’enclave spagnola in Marocco,, in questi giorno ha dovuto affrontare una grave crisi dovuta all’arrivo sulle proprie spiagge di oltre 8 mila migranti. Un episodio che non conosce precedenti. I migranti sono giunti nell’enclave dopo aver superato irregolarmente il confine blindato. Questo spostarsi in massa ha avuto anche delle conseguenze molto gravi. Un neonato, ad esempio, è finito in mare e per fortuna è stato salvato in tempo, a differenza di un giovane che purtroppo non ce l’ha fatto. Tra le varie immagini simbolo anche l’abbraccio tra unae un ragazzo senegalese. Purtroppo questo gesto disperato di trovare un attimo di conforto non è stato apprezzato e così laha ricevuto una valanga disui. Immigrati...

