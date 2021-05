Volley Nations League femminile 2021: ecco le 16 squadre in gara, Italia presente (Di venerdì 21 maggio 2021) La Volleyball Nations League femminile 2021 segnerà il ritorno in campo delle Nazionali dopo oltre un anno di stop a causa della pandemia da Covid-19. Nella “bolla” di Rimini l’Italia avrà l’occasione di sfidare alcune delle avversarie che poi incontrerà anche ai Giochi di Tokyo 2020. Molte squadre, proprio per preparare al meglio l’appuntamento a cinque cerchi, si presenteranno alla VNL con una formazione alternativa, Italia compresa. Altri team, che non sono riusciti a staccare il pass per il Giappone, punteranno invece al titolo. Fra queste spiccano Polonia (priva di Wolosz) e Olanda (senza De Kruijf). Di seguito l’elenco delle 16 Nazionali che si sfideranno alla VNL femminile 2021. LE AZZURRE PER ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Laballsegnerà il ritorno in campo delle Nazionali dopo oltre un anno di stop a causa della pandemia da Covid-19. Nella “bolla” di Rimini l’avrà l’occasione di sfidare alcune delle avversarie che poi incontrerà anche ai Giochi di Tokyo 2020. Molte, proprio per preparare al meglio l’appuntamento a cinque cerchi, siranno alla VNL con una formazione alternativa,compresa. Altri team, che non sono riusciti a staccare il pass per il Giappone, punteranno invece al titolo. Fra queste spiccano Polonia (priva di Wolosz) e Olanda (senza De Kruijf). Di seguito l’elenco delle 16 Nazionali che si sfideranno alla VNL. LE AZZURRE PER ...

