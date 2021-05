Volata Champions | ecco tutti i possibili scenari per Milan | Napoli e Juve

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ultima giornata di campionato con un ultimo, pesante, verdetto da dare.ntus sono ancora in corsa per due posti in. Una dovrà invece accontentarsi dell'Europa League. ...

Ultime Notizie dalla rete : Volata Champions

Milan ? Con un successo contro l'Atalanta sarebbe certo dell'accesso allae del secondo posto. Con un pari, unito a due successi di Napoli e Juve, scivolerebbe al quinto. Un pareggio ...Rappresenta per la Juventus una sorta di premio di consolazione, al termine di un'annata comunque deludente, qualunque esito avrà laper un postoche si deciderà domenica prossima. ...La qualificazione Champions pesa sul futuro di CR7: i bianconeri valutano con il Barcellona la possibilità di un prestito dell'attaccante francese o di uno scambio con Dybala. Douglas Costa non torna ...Una settimana di insulti: all'allenatore, alla squadra, ai dirigenti, alla proprietà. A me. Una settimana di improperi per la colpa di continuare a crederci: dalle poche decine di ...