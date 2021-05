Vitalizi, al Senato è vietato parlarne. Il M5S chiede di aprire un dibattito. Per Tajani: “La pensione è legata al lavoro che uno ha fatto”. Anche se è stato condannato (Di venerdì 21 maggio 2021) Prima si sono ripresi i Vitalizi, ora cercano di tappare la bocca a chi la pensa diversamente in Senato. A denunciarlo è il M5S che grida allo scandalo perché la casta, a Palazzo Madama, sta negando la possibilità di un dibattito sul tema di quello che definiscono “un odioso privilegio”. Sui Vitalizi proseguono le resistenze dei partiti tradizionali che restano sordi alla richiesta dei grillini di calendarizzare la discussione sui Vitalizi come si evince dal fatto che ieri la Conferenza dei capigruppo del Senato si è conclusa con un nulla di fatto, ossia col rinvio di ogni decisione ad una nuova riunione che si terrà martedì prossimo. Leggi Anche: Scandalo Vitalizi, il M5s: “Salvini ci spieghi perché li ha ridati ai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Prima si sono ripresi i, ora cercano di tappare la bocca a chi la pensa diversamente in. A denunciarlo è il M5S che grida allo scandalo perché la casta, a Palazzo Madama, sta negando la possibilità di unsul tema di quello che definiscono “un odioso privilegio”. Suiproseguono le resistenze dei partiti tradizionali che restano sordi alla richiesta dei grillini di calendarizzare la discussione suicome si evince dalche ieri la Conferenza dei capigruppo delsi è conclusa con un nulla di, ossia col rinvio di ogni decisione ad una nuova riunione che si terrà martedì prossimo. Leggi: Scandalo, il M5s: “Salvini ci spieghi perché li ha ridati ai ...

Advertising

LauraBottici : Sulla decisione del Senato in merito ai #vitalizi per Formigoni ed ex senatori condannati - fattoquotidiano : VITALIZI-VERGOGNA Il Senato ridà i soldi al corrotto Formigoni [di Ilaria Proietti] - Mov5Stelle : Al Senato stasera si torna a parlare di #Vitalizi e si decide su quello di #Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mes… - Eposmail : RT @LaNotiziaTweet: Da #Lega e FI schiaffo ai cittadini. La guerra ai #vitalizi continua. Parla la senatrice-questore #M5S, @LauraBottici:… - 811Proudman : RT @BracaliM: Vitalizi, Taverna (M5s): “Chiesto dibattito in Senato, ma non ne vogliono parlare. Salvini dica perché la Lega li ha ridati a… -