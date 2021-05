Violento terremoto in Cina: scossa di magnitudo 7.4 nella provincia di Qinghai (Di venerdì 21 maggio 2021) Un fortissimo terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito in Cina la provincia di Qinghai, nella parte nord-orientale dell’Altopiano del Tibet. La scossa è avvenuta a 17 chilometri di profondità e l’epicentro è stato localizzato circa 400 chilometri a sud-ovest della città di Xining, in una regione scarsamente popolata. Nelle ultime ore un altro terremoto di magnitudo 6.1 aveva colpito la provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, uccidendo almeno due persone. Circa 20 mila residenti sono stati evacuati per il rischio di repliche, sui 100 mila che vivono in zona. Alcune abitazioni sono crollate, altre sono rimaste danneggiate. L’istituto sismico cinese (China Earthquake Networks Center – Cenc) ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Un fortissimodi7.4 ha colpito inladiparte nord-orientale dell’Altopiano del Tibet. Laè avvenuta a 17 chilometri di profondità e l’epicentro è stato localizzato circa 400 chilometri a sud-ovest della città di Xining, in una regione scarsamente popolata. Nelle ultime ore un altrodi6.1 aveva colpito ladello Yunnan, nel sud-ovest della, uccidendo almeno due persone. Circa 20 mila residenti sono stati evacuati per il rischio di repliche, sui 100 mila che vivono in zona. Alcune abitazioni sono crollate, altre sono rimaste danneggiate. L’istituto sismico cinese (China Earthquake Networks Center – Cenc) ha ...

Advertising

Open_gol : ?? Violento terremoto in Cina - zazoomblog : Violento terremoto in Cina: scossa di magnitudo 7.4 nella provincia di Qinghai - #Violento #terremoto #Cina:… - FAcciao : RT @sabrina__sf: TERREMOTO IN CINA Alle 18.04 UTC si è verificato un violento terremoto di magnitudo 7.3 con epicentro nella provincia cin… - diego_moronese : RT @sabrina__sf: TERREMOTO IN CINA Alle 18.04 UTC si è verificato un violento terremoto di magnitudo 7.3 con epicentro nella provincia cin… - LadyShaker84 : RT @sabrina__sf: TERREMOTO IN CINA Alle 18.04 UTC si è verificato un violento terremoto di magnitudo 7.3 con epicentro nella provincia cin… -