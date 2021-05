Violentata da un produttore e lasciata incinta per strada: Lady Gaga racconta i dettagli del suo doloroso passato (Di venerdì 21 maggio 2021) Lady Gaga: analisi di una trasformista guarda le foto Non ha mai nascosto di aver avuto un passato difficile Lady Gaga. Ora la star torna a parlare di un evento traumatico che ha segnato la sua vita: la violenza subita quando aveva 19 anni. Svelando i dettagli in un racconto shock. X Leggi anche › Lady Gaga saluta l’Italia dopo “House of Gucci”: «Orgogliosa di essere italiana» ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 maggio 2021): analisi di una trasformista guarda le foto Non ha mai nascosto di aver avuto undifficile. Ora la star torna a parlare di un evento traumatico che ha segnato la sua vita: la violenza subita quando aveva 19 anni. Svelando iin un racconto shock. X Leggi anche ›saluta l’Italia dopo “House of Gucci”: «Orgogliosa di essere italiana» ...

