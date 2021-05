VIDEO Giacomo Nizzolo vince al Giro d’Italia! Volata magistrale del Campione d’Europa, primo successo! (Di venerdì 21 maggio 2021) Giacomo Nizzolo ha vinto la 13ma tappa del Giro d’Italia 2021. Si tratta di un trionfo perentorio da parte del Campione d’Europa, oggi capace di conquistare il suo primo successo in carriera alla Corsa Rosa. Dopo addirittura undici secondi posti (senza dimenticarsi cinque terzi posti), il brianzolo è riuscito finalmente ad alzare le braccia al cielo e a regalarsi un momento magico nella sua carriera esplosa lo scorso anno con titolo italiano e titolo continentale raccolti nel Giro di 72 ore. L’alfiere della Qhubeka-Assos è stato straripante nella Volata di Verona, è rimasto al vento a circa 300 metri dall’arrivo e ha dovuto fare tutto da solo per riportarsi su Edoardo Affini, il quale aveva cercato di sfruttare di un buco. Giacomo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021)ha vinto la 13ma tappa deld’Italia 2021. Si tratta di un trionfo perentorio da parte del, oggi capace di conquistare il suosuccesso in carriera alla Corsa Rosa. Dopo addirittura undici secondi posti (senza dimenticarsi cinque terzi posti), il brianzolo è riuscito finalmente ad alzare le braccia al cielo e a regalarsi un momento magico nella sua carriera esplosa lo scorso anno con titolo italiano e titolo continentale raccolti neldi 72 ore. L’alfiere della Qhubeka-Assos è stato straripante nelladi Verona, è rimasto al vento a circa 300 metri dall’arrivo e ha dovuto fare tutto da solo per riportarsi su Edoardo Affini, il quale aveva cercato di sfruttare di un buco....

