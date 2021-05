Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2021 ore 18:15 (Di venerdì 21 maggio 2021) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2021 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E LA A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA. SULLA TANGENZIALE CODE TRA LA FARNESINA E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA IN DIREZIONE EST. TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULLA PONTINA DA VIA DI VALLERANO FINO A NORD DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. LA STRADA È AL MOMENTO CHIUSA. USCITA OBBLIGATORIA: PRATICA DI MARE. INFINE, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021)DEL 21 MAGGIOORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. FORTI DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E LA A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA. SULLA TANGENZIALE CODE TRA LA FARNESINA E LA CIRCONVALNE SALARIA IN DIREZIONE EST. TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULLA PONTINA DA VIA DI VALLERANO FINO A NORD DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. LA STRADA È AL MOMENTO CHIUSA. USCITA OBBLIGATORIA: PRATICA DI MARE. INFINE, ...

