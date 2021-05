Via la mascherina all’aperto ad agosto. La previsione del sottosegretario Costa (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag – Addio alla mascherina all’aperto ad agosto, grazie al numero crescente di vaccinati: parola del sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Faccio una considerazione molto pragmatica: il nostro piano vaccinale è arrivato oggi a circa 30 milioni di dosi di vaccino” somministrate, fa presente Costa, intervenuto ad Agorà su Rai 3. Con questo ritmo per agosto sarà possibile togliere la mascherina, spiega. Costa: “Ad agosto con oltre 20 milioni di vaccinati si potrà togliere la mascherina” “Proseguendo su questo ritmo, ad agosto avremo oltre 70 milioni di dosi” inoculate “e oltre 20 milioni di italiani saranno vaccinati“, sottolinea. Con questi numeri, ribadisce, è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag – Addio allaad, grazie al numero crescente di vaccinati: parola delalla Salute Andrea. “Faccio una considerazione molto pragmatica: il nostro piano vaccinale è arrivato oggi a circa 30 milioni di dosi di vaccino” somministrate, fa presente, intervenuto ad Agorà su Rai 3. Con questo ritmo persarà possibile togliere la, spiega.: “Adcon oltre 20 milioni di vaccinati si potrà togliere la” “Proseguendo su questo ritmo, adavremo oltre 70 milioni di dosi” inoculate “e oltre 20 milioni di italiani saranno vaccinati“, sottolinea. Con questi numeri, ribadisce, è ...

Advertising

infoitinterno : Mascherina all'aperto, Costa: 'Via ad agosto con 20 milioni di vaccinati' - lavocedelne : Covid, Rt Italia scende ancora: è a 0.78. Decreto sostegni bis, tassa successione e dote giovani, cosa ha detto Dra… - infoiteconomia : Stati Uniti, via la mascherina e boom di vendite rossetti: +80% rispetto a un anno fa - lifestyleblogit : Mascherina all'aperto, Costa: 'Via ad agosto con 20 milioni di vaccinati' - - alex63roy : Quanto inquina una mascherina? Tra autopulenti e riutilizzabili ecco i modelli del futuro -