Via dal paradiso (Di venerdì 21 maggio 2021) Cara mamma, qualche giorno fa per la prima intervista sul libro ho detto “Dopo questo, dovrò scrivere un romanzo di scuse”. No, forse un romanzo di scuse non saprò scriverlo, ma sono sicuro che continuerò a raccontare personaggi che si rivoltano, non solo contro i propri parenti, ma contro il Padreterno stesso, contro la sua Creazione. E’ comprensibile che in questo libro, per liberare tutta la mia antica rabbia, dovessi urlare contro la Famiglia, a cominciare dalla mia. E quindi contro di te, contro quello scugnizzo di mio padre, e soprattutto contro quel patrigno che nel libro non ho voluto nemmeno nominare e che soltanto chiamo il geometra, un uomo così diverso da me che ho dovuto citare il poeta: “Nel paradiso dei cerchi non c’è posto per i quadrati”. Nel mio paradiso, quello che ho vissuto da solo con te per i primi anni della mia vita, non ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Cara mamma, qualche giorno fa per la prima intervista sul libro ho detto “Dopo questo, dovrò scrivere un romanzo di scuse”. No, forse un romanzo di scuse non saprò scriverlo, ma sono sicuro che continuerò a raccontare personaggi che si rivoltano, non solo contro i propri parenti, ma contro il Padreterno stesso, contro la sua Creazione. E’ comprensibile che in questo libro, per liberare tutta la mia antica rabbia, dovessi urlare contro la Famiglia, a cominciare dalla mia. E quindi contro di te, contro quello scugnizzo di mio padre, e soprattutto contro quel patrigno che nel libro non ho voluto nemmeno nominare e che soltanto chiamo il geometra, un uomo così diverso da me che ho dovuto citare il poeta: “Neldei cerchi non c’è posto per i quadrati”. Nel mio, quello che ho vissuto da solo con te per i primi anni della mia vita, non ...

FBiasin : 'Nella notte, Cristiano #Ronaldo ha fatto portare via tutte le sue supercar dal garage dell'abitazione torinese'.… - ZZiliani : PER NON DIMENTICARE. Ieri al #Club di #Caressa (#Sky) hanno fatto passare il messaggio che #Calvarese ha scontentat… - enpaonlus : Il cane Mia sottratto dal giardino mentre la proprietaria non è in casa, ritrovato dalla Mobile di Trento… - SmorfiaDigitale : Via libera al Sostegni bis. Le novit : dal bonus assunzioni ai mutui agevolati p... - VendingTV : San Benedetto. Al via dal 23 maggio la nuova campagna 'My Secret' con Elisabetta Canalis - -

Ultime Notizie dalla rete : Via dal Alessandra Severini Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto sostegni Alessandra Severini Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto sostegni bis che stanzia risorse per 40 miliardi. ... Dal primo luglio, inoltre, le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non ...

Festino in tempo di peste ... e dà il via a una delle più sgangherate feste di matrimonio che si siano mai viste, una sorta di unico piano sequenza concretizzato dal lungo tavolo rettangolare che va da un capo all'altro della ...

Al via dal 26 maggio la Conferenza dei piccoli Comuni liguri con 'I tavoli delle 14' LaVoceDiGenova.it Via dal paradiso qualche giorno fa per la prima intervista sul libro ho detto “Dopo questo, dovrò scrivere un romanzo di scuse”. No, forse un romanzo di scuse non saprò scriverlo, ma sono sicuro che continuerò a racco ...

Alessandra Severini Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto sostegni Alessandra SeveriniVia libera del Consiglio dei ministri al Decreto sostegni bis che stanzia risorse per 40 miliardi. Un decreto che vuole che l'Italia guardi al futuro ma non lasci indietro nessuno..

Alessandra Severinilibera del Consiglio dei ministri al Decreto sostegni bis che stanzia risorse per 40 miliardi. ...primo luglio, inoltre, le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non ...... e dà ila una delle più sgangherate feste di matrimonio che si siano mai viste, una sorta di unico piano sequenza concretizzatolungo tavolo rettangolare che va da un capo all'altro della ...qualche giorno fa per la prima intervista sul libro ho detto “Dopo questo, dovrò scrivere un romanzo di scuse”. No, forse un romanzo di scuse non saprò scriverlo, ma sono sicuro che continuerò a racco ...Alessandra SeveriniVia libera del Consiglio dei ministri al Decreto sostegni bis che stanzia risorse per 40 miliardi. Un decreto che vuole che l'Italia guardi al futuro ma non lasci indietro nessuno..