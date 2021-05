Versace: nuova campagna pubblicitaria con la figlia di Donatella (Di venerdì 21 maggio 2021) Versace è un brand che ha fondato la sua fama e la sua gloria intorno ad un concetto basilare ma mai scontato: la famiglia; alla morte di Gianni Versace il 50% delle quote vennero lasciate nelle mani di Allegra, figlia di Donatella. Oggi Allegra torna attivamente nel marchio, al fianco della madre in una nuova campagna pubblicitaria ambientata in Liguria. Versace è un brand fondato da Gianni Versace, calabrese Doc Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 21 maggio 2021)è un brand che ha fondato la sua fama e la sua gloria intorno ad un concetto basilare ma mai scontato: la famiglia; alla morte di Gianniil 50% delle quote vennero lasciate nelle mani di Allegra,di. Oggi Allegra torna attivamente nel marchio, al fianco della madre in unaambientata in Liguria.è un brand fondato da Gianni, calabrese Doc Articolo completo: dal blog SoloDonna

stylist a fianco di mamma donatella: Versace: dietro la campagna La Vacanza il tocco di Allegra Beck Mamma e figlia insieme sul set della nuova campagna di Versace , intitolata La Vacanza e ambientata in Liguria: Donatella Versace , chief creative officer, ha voluto al proprio fianco la 35enne Allegra Versace Beck nel ruolo di stylist. ...

