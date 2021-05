Verona, al centro vaccinale della fiera spunta un pianoforte (Di venerdì 21 maggio 2021) Il calendario delle esibizioni sarà costantemente aggiornato sul sito www.talentmusicschool.it (Visited 1 times, 12 visits today) Note sull'autore Redazione Leggi su veronaoggi (Di venerdì 21 maggio 2021) Il calendario delle esibizioni sarà costantemente aggiornato sul sito www.talentmusicschool.it (Visited 1 times, 12 visits today) Note sull'autore Redazione

Advertising

VitaInnamorato : RT @LTangherlini: Il Giro di @RaiNews sull'Italia che si vaccina per ripartire. Dal centro vaccinale Fiera di Verona - LTangherlini : Il Giro di @RaiNews sull'Italia che si vaccina per ripartire. Dal centro vaccinale Fiera di Verona - BlueRedGroupSpA : Il nuovo @ODStorereal di Affi (VR) nel Centro Commerciale @GrandAffi con i nuovissimi banchi cassa forniti da… - GazzettadiSiena : Si è conclusa la prima fase, svolta allo Spallanzani di Roma e al Centro di Ricerche Cliniche di Verona - SibillaSibi : RT @ENAVSpA: La scorsa notte il servizio avvicinamento per gli aeroporti di Verona, Brescia e Ghedi è stato integrato nel Centro di Control… -