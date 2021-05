Verissimo si ferma, Emma e Mahmood saranno tra gli ospiti dell’ultima puntata (Di venerdì 21 maggio 2021) In onda domani sabato 22 maggio l’ultima puntata di Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin, anche in questo nuovo appuntamento, vedrà coinvolti numerosi ospiti in studio. Sarà l’ultimo appuntamento, prima di tornare a settembre con la nuova stagione. Tra i presenti, ci sarà la vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, insieme agli altri … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 21 maggio 2021) In onda domani sabato 22 maggio l’ultimadi. Il talk show condotto da Silvia Toffanin, anche in questo nuovo appuntamento, vedrà coinvolti numerosiin studio. Sarà l’ultimo appuntamento, prima di tornare a settembre con la nuova stagione. Tra i presenti, ci sarà la vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, insieme agli altri … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

bvrbharrys : @Iilithes ma infatti io ad esempio non pelo minimamente di amici stretti ma di persone con cui si riesce a stare ci… - PasqualeMarro : #SilviaToffanin si ferma. Non conduce più #Verissimo - revivalgovmez : Come disse una saggia oggi non mi ferma manco il diavolo tra mio padre, i **** ***** e verissimo ho le palle girate come non mai - infoitcultura : Verissimo si ferma: Silvia Toffanin saluta i telespettatori, cosa c'è dietro lo stop - Chiara22666538 : @_sangiulia__ Da quello che ho capito vanno insieme a Milano per registrare verissimo e poi si ferma a casa di Sangio -