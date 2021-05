Vergognoso attacco della Murgia alla Meloni: “Come vendere pane col glutine” (Di venerdì 21 maggio 2021) Michela Murgia, ancora lei. Il libro di Giorgia Meloni è un exploit editoriale certificato da numeri stellari e a breve giro di posta inizia il mal di pancia. La scrittrice icona della sinistra salottiera e dei talk show lancia un attacco Vergognoso a “Io sono Giorgia”. Dando piena solidarietà alla libraia romana che si è rifiutata di venderlo. La Murgia va giù di censura, scioccamente. Il libro non è un volume ideologico, un catechismo: è un’autobiografia. E’ stata la trasmissione Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio a contattare telefonicamente la scrittrice. Ecco con quale argomentazioni sconcertanti ha avvallato le idee di chi ne ha ostacolato – con scarso successo- la vendita. Meloni, la Murgia paragona ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Michela, ancora lei. Il libro di Giorgiaè un exploit editoriale certificato da numeri stellari e a breve giro di posta inizia il mal di pancia. La scrittrice iconasinistra salottiera e dei talk show lancia una “Io sono Giorgia”. Dando piena solidarietàlibraia romana che si è rifiutata di venderlo. Lava giù di censura, scioccamente. Il libro non è un volume ideologico, un catechismo: è un’autobiografia. E’ stata la trasmissione Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio a contattare telefonicamente la scrittrice. Ecco con quale argomentazioni sconcertanti ha avvto le idee di chi ne ha ostacolato – con scarso successo- la vendita., laparagona ...

