Venuti | difensore della Fiorentina | rivela | “Mio padre colpito da tumore Vi racconto il gesto di Ribery”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzoha raccontato la sua storia in una bellissima lettera pubblicata da " Cronache di spogliatoio ". Una storia a forti tinte viola, con l'emozione di scalare tutto il settore giovanile e...

Advertising

Ulyfey : RT @burakku_buru: Deviazione del difensore della Fiorentina, Venuti (noi) ???????????? #FiorentinaNapoli #JuveM3rda - LuigiBevilacq17 : RT @burakku_buru: Deviazione del difensore della Fiorentina, Venuti (noi) ???????????? #FiorentinaNapoli #JuveM3rda - Torocuchu90 : RT @burakku_buru: Deviazione del difensore della Fiorentina, Venuti (noi) ???????????? #FiorentinaNapoli #JuveM3rda - alby911 : RT @burakku_buru: Deviazione del difensore della Fiorentina, Venuti (noi) ???????????? #FiorentinaNapoli #JuveM3rda - burakku_buru : Deviazione del difensore della Fiorentina, Venuti (noi) ???????????? #FiorentinaNapoli #JuveM3rda -

Ultime Notizie dalla rete : Venuti difensore

Gazzetta del Sud

Lorenzoha raccontato la sua storia in una bellissima lettera pubblicata da " Cronache di spogliatoio ". Una storia a forti tinte viola, con l'emozione di scalare tutto il settore giovanile e ...Queste le parole delbrasiliano ai microfoni di Sky Sport e della radio ufficiale ... Il Torino 'Loro sonoqui per fare la loro partita. Hanno passato tutto il tempo nella loro metà ...Il difensore viola Lorenzo Venuti si racconta: "Il mio esordio...che emozioni. Ribery uomo vero, quando mio padre si è ammalato..." ...Il terzino racconta un momento intimo: "Ribery ha sentito che raccontavo di mio padre e mi ha chiesto di portarlo ad Incisa per conoscerlo" ...