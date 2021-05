Venus Club | Elisa Isoardi lancia la bomba | “Se sei così | ti prego ritorna!”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Durante la serata di ieri sera ala ex naufraga ha parlato del suo passato sentimentale, da Todaro a Salvini e sono mancati momenti davvero esilaranti. Ieri sera… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

_Raffa_010 : Venus Club l hanno già registrato infatti se vedete Lorella non ha la pancia #prelemi - iree_m11 : Secondo me Giuly potrebbe andare a registrare Venus club, il late show di Lorella Boccia ?? #prelemi - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Se adesso sei così chiama...' #ElisaIsoardi fuori controllo L'appello tv a #Salvini - tempoweb : 'Se adesso sei così chiama...' #ElisaIsoardi fuori controllo L'appello tv a #Salvini - Maylee47072649 : @SaraSaraomhgj forse venus club di Lorella Boccia -

Ultime Notizie dalla rete : Venus Club

Mediaset Play

Si sbottona, Elisa Isoardi , ospite d'onore a, il programma in onda su Italia 1 in seconda serata e condotto da Lorella Boccia . Bellissima e tremendamente sexy, la foto sta qui a dimostrarlo, la Isoardi ha parlato della sua vita, ...ritornata a raccontarsi senza troppi filtri e peli sulla lingua, Elisa Isoardi. A distanza di qualche settimana dalla sua intervista a Verissimo, la conduttrice televisiva è stata ospite di, late show della seconda serata di Italia Uno condotto da Lorella Boccia. Con indosso un delizioso abito nero corte e dei tacchi davvero vertiginosi, la splendida Isoardi ha incantato tutto ...Elisa Isoardi è stata ospite a Venus Club su Canale 5 di Lorella Boccia e ha parlato della sua vita sentimentale ...Elisa Isoardi è stata tra le ospiti della terza puntata di Venus Club, il late show condotto da Lorella Boccia, e per l’occasione ha puntato ...