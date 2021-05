Vangelo di venerdì 21 maggio | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dio non può muoversi infatti in una sola remota speranza, perché non trova lo spazio. Dio opera nella certezza della nostra fede. Riflessioni dide LadiIn questofa riflettere Pietro sulle tre volte in cui lui ha rinnegato Gesù. Il Papa in relazione a questoha fatto un’osservazione L'articolo proviene da Ladi