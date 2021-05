(Di venerdì 21 maggio 2021) Lo spunto deldel21 Maggio 2021, Venerdì: “quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi”. VII Settimana di Pasqua – III Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo21,15-19 In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Vangelo del giorno: Giovanni 21,15-19 – Audio e commento Papa Francesco - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 21 maggio 2021. - EmilioTrerotola : Commento al Vangelo del 21.05.2021 - PaoloTolomeo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 21 maggio 2021. - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 21 maggio 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Servizio Informazione Religiosa

Nel 1960 uscirono i dieci volumiPoema dell'Uomo - Dio (ora L'Evangelo come mi è stato rivelato ), l'opera della veggente Maria Valtorta che vide l'intero svolgersi. Inchiodata in un letto descrive ben 700 personaggi, 500 luoghi, le usanze, l'abbigliamento, le gerarchie, il clima, la flora e perfino le costellazioni in maniera esatta. Fede&Cultura ha ...C'è la quarta beatitudineche recita così: "Beati gli affamati e gli assetati di giustizia perché saranno saziati". Da tempo il giornalista Frank Cimini, che grazie al prolungato contatto ...Papa Francesco apre i lavori della 74ª Assemblea generale della Cei convocata a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, dal 24 al 27 maggio, sul tema “Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita. Per a ...Scritture di riferimento: “E Dio disse ad Abrahamo: ‘Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamar più Sarai; il suo nome sarà, invece Sara. E io la benedirò, ed anche ti darò di ...