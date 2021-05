Vaccino Reithera, la Corte dei conti: “Progetto di investimento inconciliabile per finalità generali o per rafforzare impresa” (Di venerdì 21 maggio 2021) A una settimana dalla decisione di non registrare il decreto che prevedeva il finanziamento dello sviluppo del Vaccino Reithera, ideato in Italia con la collaborazione dell’Istituto Spallanzani, sono state depositate le motivazioni della Corte dei conti che ha bloccato di fatto il proseguimento della sperimentazione che era in fase 2 del composto. Per i giudici “l’assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame”. La decisione dei magistrati ha portato alla ricusazione del visto e della conseguente registrazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico. L’accordo di sviluppo fu sottoscritto il 17 febbraio 2021 dal Mise, dall’Agenzia nazionale per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) A una settimana dalla decisione di non registrare il decreto che prevedeva il finanziamento dello sviluppo del, ideato in Italia con la collaborazione dell’Istituto Spallanzani, sono state depositate le motivazioni delladeiche ha bloccato di fatto il proseguimento della sperimentazione che era in fase 2 del composto. Per i giudici “l’assenza di un valido e sufficienteproduttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame”. La decisione dei magistrati ha portato alla ricusazione del visto e della conseguente registrazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico. L’accordo di sviluppo fu sottoscritto il 17 febbraio 2021 dal Mise, dall’Agenzia nazionale per ...

