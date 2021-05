Vaccino Reithera | la Corte dei Conti giustifica lo stop alla sperimentazione

Advertising

ilriformista : Le motivazioni dietro lo stop ai fondi pubblici a #Reithera: l’investimento deciso da #Arcuri sarebbe potuto finire… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #ReiThera, depositata la deliberazione - fattoquotidiano : Vaccino Reithera, Ippolito (Spallanzani): “Lo stop della Corte dei conti è una sconfitta. Gli altri paesi hanno inv… - IMBURBE_RITO : RT @SkyTG24: Vaccino anti-Covid ReiThera, Giorgetti: 'Mise disponibile a contribuire' - Michahela : RT @BiondoNik: Corte dei Conti demolisce il finanziamento pubblico targato Conte-Arcuri a #Reithera. Con denaro pubblico, 50 milioni di eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Reithera

... da Poste Italiane 6300 dosi delAstrazeneca L'INAUGURAZIONE Terapia Sub Intensiva San Salvatore, inaugurati 8 nuovi posti in tempi record LA VICENDA, perché lo stop al...... come invece risulta dal progetto presentato, per le finalità generali - produttive o di ricerca, anche per conto terzi - perseguite da, né per le ancor più generali finalità di rafforzare ...Fiala del vaccino anti-Covid GRAd-CoV2 di Reithera - Alessandro Serrano' / AGF Manca un “valido e sufficiente investimento produttivo”: questa, in estrema sintesi, la motivazione con la quale la Corte ...La Sezione ha ritenuto il progetto di investimento proposto inconciliabile con la condizione posta dall'art. 15, comma 1, del DM 9 dicembre 2014, secondo cui le spese sono ammissibili "nella misura ne ...