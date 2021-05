Vaccino fuori regione? Sì se c’è il domicilio: le risposte ai lettori (Di venerdì 21 maggio 2021) Ecco altre domande sulla campagna di vaccinazione in Toscana: il Tirreno risponde grazie agli esperti Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 21 maggio 2021) Ecco altre domande sulla campagna di vaccinazione in Toscana: il Tirreno risponde grazie agli esperti

Advertising

HappySamcro666 : RT @BillFakes2: @PieCicci74 Due considerazioni. andrà così: 1-tamponi PCR processati a massimo 28 cicli per non trovare più infetti. 2-m… - valtaro : #Maurizio Costanzo: 'Penso che verrà fuori il Mike Bongiorno dei virologi, lascia il vaccino o ...… - doomgl : @InMonsterland Non so bene, ma a mio avviso è da 'sempre' che i lavoratori accettano condizioni assurde pur di lavo… - ObsoletusH : @biif @PieCicci74 @paradoxMKD se è un coronavirus, quindi mutante, e l'efficacia del vaccino è stimata in diciasset… - BillFakes2 : @PieCicci74 Due considerazioni. andrà così: 1-tamponi PCR processati a massimo 28 cicli per non trovare più infet… -