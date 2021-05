Vaccino Covid, prima dose: dopo quanto si è protetti e quanto «vale» la copertura parziale? (Di venerdì 21 maggio 2021) La scelta dell’immunizzazione con una sola dose prima delle vacanze è vincente. Sbagliato rimandare del tutto. La copertura è molto alta per tutti i vaccini: protegge da effetti gravi da Covid e dimezza il contagio. Il richiamo si può fare a distanza di mesi Leggi su corriere (Di venerdì 21 maggio 2021) La scelta dell’immunizzazione con una soladelle vacanze è vincente. Sbagliato rimandare del tutto. Laè molto alta per tutti i vaccini: protegge da effetti gravi dae dimezza il contagio. Il richiamo si può fare a distanza di mesi

Advertising

ladyonorato : Condivido questo appello e invito tutti i medici e le associazioni scientifiche a sottoscriverlo. I bambini sono il… - amnestyitalia : ??ULTIM'ORA Il parlamento europeo ha appena votato a favore del #TripsWaiver. Il supporto per un vaccino accessibile… - Agenzia_Ansa : Covid, Brusaferro: 'Molto probabile una terza dose di vaccino. Continuare a usare la mascherina laddove è raccomand… - biif : Sabato notte Afterhour per il #vaccino #covid Beati loro... Io mi sa che passerò una nottataccia di merda a bere… - CarlaTua18 : RT @liliaragnar: Dimenticavo, ieri mi hanno detto che IO ho subito un lavaggio del cervello perché NON mi voglio fare il vaccino,e mi hann… -