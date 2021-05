Vaccino Covid caregiver: come prenotare la vaccinazione, Regione per Regione (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo l’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid del 6 maggio, cambiano le direttive per l’esecuzione del piano vaccinale. Mentre alcune categorie temporaneamente sospese riprendono le vaccinazioni, si è ritenuto di dover potenziare ancora la campagna vaccinale per completare la categoria dei soggetti fragili, soggetti con disabilità grave e somministrare il Vaccino anche a conviventi e caregiver. Si legge nell’ordinanza che “Alle persone con disabilità grave deve essere garantita la possibilità di prenotare la seduta vaccinale per sé stessi e per i familiari conviventi, per i genitori/tutori/affidatari e 2 assistenti (caregiver), questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente, oltre al disabile.” Deve inoltre essere garantita la prenotazione per i propri ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo l’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenzadel 6 maggio, cambiano le direttive per l’esecuzione del piano vaccinale. Mentre alcune categorie temporaneamente sospese riprendono le vaccinazioni, si è ritenuto di dover potenziare ancora la campagna vaccinale per completare la categoria dei soggetti fragili, soggetti con disabilità grave e somministrare ilanche a conviventi e. Si legge nell’ordinanza che “Alle persone con disabilità grave deve essere garantita la possibilità dila seduta vaccinale per sé stessi e per i familiari conviventi, per i genitori/tutori/affidatari e 2 assistenti (), questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente, oltre al disabile.” Deve inoltre essere garantita la prenotazione per i propri ...

NicolaPorro : Il virologo della Casa Bianca ci lascia intravedere un futuro tutt’altro che roseo, fatto di continui richiami per… - RobertoBurioni : È aperta la prenotazione per il vaccino anti COVID-19 per i 40-50 della regione Lombardia. Accorrete numerosi. - ladyonorato : Condivido questo appello e invito tutti i medici e le associazioni scientifiche a sottoscriverlo. I bambini sono il… - ellygatta81 : @JacopoPellegr10 Scusami,ti avevo già risposto,non voglio fare polemica ma ripeto Sinovac è a vettore virale e non… - SurrexitVere : @AldoMori7 @dottkangura @GiacomoGorini 200 morti di gente che non avrebbe avuto alcuna conseguenza grave dal covid… -