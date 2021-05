Vaccino Astrazeneca, “due dosi hanno un’efficacia dell’89%”. I dati del Public Health England sulle immunizzazioni (Di venerdì 21 maggio 2021) Dalla Gran Bretagna, il paese che ha maggiormente utilizzato il Vaccino Astrazeneca, arrivano nuovi dati sull’efficacia basati sulla immunizzazione della popolazione in questi mesi. Il Regno Unito ha somministrato quasi 59 milioni di prime dosi, mentre hanno completato il ciclo vaccinale oltre 21 milioni di persone. Secondo i dati preliminari resi noti da Public Health England, agenzia del Dipartimento di sanità e assistenza sociale, due dosi del composto sviluppato dall’Università di Oxford – finito nel mirino degli scienziati per i rari casi di trombosi con carenza di piastrine – hanno un’efficacia dell’89% nel prevenire la malattia sintomatica, molto simile a quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Dalla Gran Bretagna, il paese che ha maggiormente utilizzato il, arrivano nuovisull’efficacia basati sulla immunizzazione della popolazione in questi mesi. Il Regno Unito ha somministrato quasi 59 milioni di prime, mentrecompletato il ciclo vaccinale oltre 21 milioni di persone. Secondo ipreliminari resi noti da, agenzia del Dipartimento di sanità e assistenza sociale, duedel composto sviluppato dall’Università di Oxford – finito nel mirino degli scienziati per i rari casi di trombosi con carenza di piastrine –nel prevenire la malattia sintomatica, molto simile a quella ...

