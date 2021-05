Vaccino, assolutamente da fare per le coppie che desiderano avere un figlio (Di venerdì 21 maggio 2021) Vaccino non riduce fertilità.Già da qualche mese, in tutto il mondo si è dato il via al programma di vaccinazione di massa per contrastare la diffusione del Covid. Come tutti i vaccini, anche in questo caso, sono stati approvati dopo lunghi studi approfonditi su quali possano essere i suoi effetti e le sue eventuali conseguenze, in particolar modo per quanto riguarda la fertilità. Gli studiosi hanno condotto una serie di ricerche e di raccolta dati andando a confrontare le cartelle sanitarie di 43 uomini prima e dopo la vaccinazione, arrivando alla conclusione che non vi sono differenze nei parametri di sperma prelevati. Si può dunque sostenere che i vaccini, di norma, non abbiano alcun effetto sulla fertilità maschile. Vaccinarsi se si vuole diventare genitori, quindi, è la scelta più giusta che possiate fare. Va tenuto sempre bene a mente che i ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 21 maggio 2021)non riduce fertilità.Già da qualche mese, in tutto il mondo si è dato il via al programma di vaccinazione di massa per contrastare la diffusione del Covid. Come tutti i vaccini, anche in questo caso, sono stati approvati dopo lunghi studi approfonditi su quali possano essere i suoi effetti e le sue eventuali conseguenze, in particolar modo per quanto riguarda la fertilità. Gli studiosi hanno condotto una serie di ricerche e di raccolta dati andando a confrontare le cartelle sanitarie di 43 uomini prima e dopo la vaccinazione, arrivando alla conclusione che non vi sono differenze nei parametri di sperma prelevati. Si può dunque sostenere che i vaccini, di norma, non abbiano alcun effetto sulla fertilità maschile. Vaccinarsi se si vuole diventare genitori, quindi, è la scelta più giusta che possiate. Va tenuto sempre bene a mente che i ...

