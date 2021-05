Vaccino anti Covid, si accelera: vaccinato (con prima e seconda dose) il 23,5% del personale scolastico. Tutti i numeri (Di venerdì 21 maggio 2021) Consueto report settimanale del governo sulla vaccinazione. Si accelera per quanto riguarda la seconda dose (e dunque la completa vaccinazione) per il personale scolastico. Alle 16 del 21 maggio è il 23,49% della popolazione scolastica ad aver avuto entrambe le dosi. Ottima performance per la Puglia con il 61% del personale scolastico (docenti e Ata) interamente vaccinato. In attesa della prima dose rimane ancora il 20% del personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021) Consueto report settimanale del governo sulla vaccinazione. Siper quanto riguarda la(e dunque la completa vaccinazione) per il. Alle 16 del 21 maggio è il 23,49% della popolazione scolastica ad aver avuto entrambe le dosi. Ottima performance per la Puglia con il 61% del(docenti e Ata) interamente. In attesa dellarimane ancora il 20% del. L'articolo .

