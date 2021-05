Vaccino anti-Covid per i bambini dai 6 agli 11 anni possibile entro Natale. Cala il tasso di positività (Di venerdì 21 maggio 2021) Vaccino anti-Covid per i bambini dai 6 agli 11 anni sotto l’albero di Natale. Secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute da fonti vicine al dossier, «è possibile» che il via libera Ue alle inoculazioni in questa fascia d’età arrivi prima di fine 2021, entro il periodo delle Feste. Vaccino anti-Covid per i bambini, chi è in lizza Il primo “scudo” contro Covid-19 in lizza per la somministrazione ai bimbi europei è Comirnaty* di Pfizer/BioNTech. Oggi autorizzato in Ue dai 16 anni in su, il 28 maggio potrebbe essere approvato dall’Ema anche per i 12-15enni. Dopo l’ok dell’americana Fda, arrivato il 10 maggio scorso, quello dell’ente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021)per idai 611sotto l’albero di. Secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute da fonti vicine al dossier, «è» che il via libera Ue alle inoculazioni in questa fascia d’età arrivi prima di fine 2021,il periodo delle Feste.per i, chi è in lizza Il primo “scudo” contro-19 in lizza per la somministrazione ai bimbi europei è Comirnaty* di Pfizer/BioNTech. Oggi autorizzato in Ue dai 16in su, il 28 maggio potrebbe essere approvato dall’Ema anche per i 12-15enni. Dopo l’ok dell’americana Fda, arrivato il 10 maggio scorso, quello dell’ente ...

