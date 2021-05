Vaccino anti-Covid, il report del governo: “Negli ultimi 7 giorni oltre 500mila dosi di media al giorno. Scatto nella fascia 70-79 anni” (Di venerdì 21 maggio 2021) Negli ultimi 7 giorni in Italia sono stati somministrati oltre 500mila dosi di Vaccino al giorno. È quanto ha comunicato la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo nel report settimanale sulla campagna vaccinale. Da venerdì scorso alle ore 17 fino ad oggi alla stessa ora sono state somministrate 3.513.802 dosi, quindi, sottolinea il report, “con una media giornaliera superiore al mezzo milione”. Il 14 maggio alle 17, infatti, erano 26.141.926 le somministrazioni, mentre il 21 alla stessa ora ne erano state rilevate 29.655.728. Il report evidenzia anche come nell’ultima settimana siano migliorate “sensibilmente” le percentuali delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021)in Italia sono stati somministratidial. È quanto ha comunicato la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo nelsettimanale sulla campagna vaccinale. Da venerdì scorso alle ore 17 fino ad oggi alla stessa ora sono state somministrate 3.513.802, quindi, sottolinea il, “con unagiornaliera superiore al mezzo milione”. Il 14 maggio alle 17, infatti, erano 26.141.926 le somministrazioni, mentre il 21 alla stessa ora ne erano state rilevate 29.655.728. Ilevidenzia anche come nell’ultima settimana siano migliorate “sensibilmente” le percentuali delle ...

