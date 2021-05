Vaccini, quasi trenta milioni di dosi somministrate (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 29.409.913 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 91.1% del totale di quelle consegnate, che sono finora 32.281.560: nel dettaglio 22.141.080 Pfizer/BioNTech, 2.609.700 Moderna, 7.021.480Vaxzevria (AstraZeneca) e 509.300 Janssen (J&J). E’ quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 06:12 di oggi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 9.500.113 (il 16,03 % della popolazione). Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 29.409.913 ledi vaccino contro il Covid-19in Italia, il 91.1% del totale di quelle consegnate, che sono finora 32.281.560: nel dettaglio 22.141.080 Pfizer/BioNTech, 2.609.700 Moderna, 7.021.480Vaxzevria (AstraZeneca) e 509.300 Janssen (J&J). E’ quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 06:12 di oggi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 9.500.113 (il 16,03 % della popolazione).

Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Vaccini, quasi trenta milioni di dosi somministrate - Ilsognatore13 : RT @longagnani: La #DaD è dannosa. E vaccinare chi non è praticamente colpito in forma grave dalla malattia, ed quasi sempre non infettivo,… - alinatede : RT @HuffPostItalia: Vaccini, quasi trenta milioni di dosi somministrate - HuffPostItalia : Vaccini, quasi trenta milioni di dosi somministrate - Bbaldu : RT @longagnani: La #DaD è dannosa. E vaccinare chi non è praticamente colpito in forma grave dalla malattia, ed quasi sempre non infettivo,… -