Vaccini | nuovo richiamo di Figliuolo alle Regioni | «Basta con gli annunci non concordati»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 maggio 2021) Vaccinare «soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbilità» rimane la priorità da perseguire per il generale Francesco Paolo, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus. Ma negli ultimi giorni «tale focus appare un po’ perso di vista, nonostante in molti casi le categorie citate non siano state messe completamente in sicurezza».lo scrive in una lettera indirizzata al presidente della Conferenza delle, Massimiliano Fedriga, e pubblicata dal sito web del Corriere della Sera. Il generale chiede quindi, per l’ennesima volta, di smetterla con gli «di azioni non coordinate preventivamente con la struttura commissariale e non inserite in un piano coerente a livello nazionale», che rischiano di «confondere l’opinione ...