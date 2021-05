Vaccini, l'Ue si prepara a donare 100 milioni di dosi ai paesi a basso e medio reddito (Di venerdì 21 maggio 2021) Bruxelles. I capi di stato e di governo dell'Unione europea dovrebbero impegnarsi a donare almeno 100 milioni di dosi di vaccino entro la fine dell'anno ai paesi a basso e medio reddito per contribuire a uscire dalla pandemia di Covid-19. La proposta è contenuta nell'ultima bozza del Consiglio europeo di lunedì e martedì. "L'Ue e gli stati membri sono impegnati ad accelerare la condivisione di Vaccini per sostenere paesi che ne hanno bisogno con l'obiettivo di donare almeno (100 milioni di dosi) entro la fine dell'anno", si legge nel documento, di cui il Foglio è entrato in possesso. È stato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a chiedere di inserire l'idea della ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Bruxelles. I capi di stato e di governo dell'Unione europea dovrebbero impegnarsi aalmeno 100didi vaccino entro la fine dell'anno aiper contribuire a uscire dalla pandemia di Covid-19. La proposta è contenuta nell'ultima bozza del Consiglio europeo di lunedì e martedì. "L'Ue e gli stati membri sono impegnati ad accelerare la condivisione diper sostenereche ne hanno bisogno con l'obiettivo dialmeno (100di) entro la fine dell'anno", si legge nel documento, di cui il Foglio è entrato in possesso. È stato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a chiedere di inserire l'idea della ...

