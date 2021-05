Vaccini Lombardia, Moratti: "Ci tengono col freno a mano tirato ma noi corriamo lo stesso" (Di venerdì 21 maggio 2021) Come si prenota il vaccino in Lombardia Per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazioneVaccinicovid.regione.Lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 21 maggio 2021) Come si prenota il vaccino inPer le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazionecovid.regione..it/ e tenere a portata diil Numero di ...

Advertising

RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - rtl1025 : ?? 'Il 2 giugno apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di riceve… - TgLa7 : ++ #Vaccini, #Bertolaso: il 2 giugno #Lombardia apre a 16-29enni ++ Il 27 maggio tocca alla fascia 30-39 anni - CamuniCando : Coronavirus, 11 morti e calo dei ricoveri in Lombardia: la situazione e i vaccini in Valle Camonica e Valtellina… - Maddalena_Negri : RT @ilgiornale: ?? 'Magari siamo poco attenti noi. Sicuramente ci saremo persi un tweet, un post, una battuta in televisione'. Ora che il P… -