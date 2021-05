Vaccini Italia, il report: “Più di mezzo milione al giorno di media” (Di venerdì 21 maggio 2021) In Italia le vaccinazioni contro il coronavirus viaggiano a una media giornaliera di oltre 500mila dosi. L’ultimo aggiornamento indica, infatti, un aumento di somministrazioni rispetto alla settimana scorsa pari a 3.513.802, con una media giornaliera superiore al mezzo milione: si è infatti saliti da 26.141.926 somministrazioni, registrate il 14 maggio alle 17, a 29.655.728 rilevate oggi alla stessa ora. E’ quanto emerge dal report settimanale Vaccini anti-covid del governo. Migliorano poi sensibilmente le percentuali delle persone appartenenti alle diverse categorie raggiunte dal vaccino in prima e in seconda somministrazione. Gli incrementi più importanti riguardano la fascia 70-79, salita a livello nazionale dal 75,16 al 79,45% di prime somministrazioni (+4,29). ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Inle vaccinazioni contro il coronavirus viaggiano a unagiornaliera di oltre 500mila dosi. L’ultimo aggiornamento indica, infatti, un aumento di somministrazioni rispetto alla settimana scorsa pari a 3.513.802, con unagiornaliera superiore al: si è infatti saliti da 26.141.926 somministrazioni, registrate il 14 maggio alle 17, a 29.655.728 rilevate oggi alla stessa ora. E’ quanto emerge dalsettimanaleanti-covid del governo. Migliorano poi sensibilmente le percentuali delle persone appartenenti alle diverse categorie raggiunte dal vaccino in prima e in seconda somministrazione. Gli incrementi più importanti riguardano la fascia 70-79, salita a livello nazionale dal 75,16 al 79,45% di prime somministrazioni (+4,29). ...

