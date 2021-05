'Vaccini in vacanza? Si può fare, ecco come. Ad agosto addio alle mascherine all'aperto' (Di venerdì 21 maggio 2021) Si è parlato più volte in questi giorni della possibilità, per chi parte in vacanza quest'estate, di avere nel proprio luogo di vacanza la propria dose di vaccino anti . Un'eventualità che divide i ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Si è parlato più volte in questi giorni della possibilità, per chi parte inquest'estate, di avere nel proprio luogo dila propria dose di vaccino anti . Un'eventualità che divide i ...

Advertising

RaiNews : 'Tutti sanno quando riceveranno la seconda dose. Vaccini in vacanza questione marginale, non stiamo distribuendo ca… - rtl1025 : ?? 'Il 2 giugno apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di riceve… - zazoomblog : Vaccini in vacanza patto tra il Piemonte e la Liguria: ecco come funziona - #Vaccini #vacanza #patto #Piemonte… - infoitinterno : Vaccini, Vaia: «Sì alla seconda dose in vacanza». Costa: «Troppo complicato» - infoitinterno : «Vaccini in vacanza? Si può fare, ecco come. Ad agosto addio alle mascherine all'aperto» -