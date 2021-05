Vaccini in Toscana: prenotazioni last minute dalla prossima settimana (Di sabato 22 maggio 2021) Per somministrare più dosi possibili e offrire a tutti i cittadini toscani la possibilità di accedere giornalmente ai posti rimasti in agenda, ancora disponibili per vaccinarsi con la prima dose, la Regione Toscana sta elaborando una nuova modalità di prenotazione last minute, che sarà presentata nel dettaglio la prossima settimana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 maggio 2021) Per somministrare più dosi possibili e offrire a tutti i cittadini toscani la possibilità di accedere giornalmente ai posti rimasti in agenda, ancora disponibili per vaccinarsi con la prima dose, la Regionesta elaborando una nuova modalità di prenotazione, che sarà presentata nel dettaglio laL'articolo proviene da Firenze Post.

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dalle 17 di oggi, #21maggio, portale aperto per la prenotazione dei #vaccini per i nati nel 1… - MediasetTgcom24 : Vaccini, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi invece di una #covid - EugenioGiani : ??#VACCINI OVER 40 ??? Dalla prossima settimana partono le prenotazioni per i nati dal 1972 al 1981 e per la catego… - FirenzePost : Vaccini in Toscana: prenotazioni last minute dalla prossima settimana - fseviareggio : RT @NoiTv: Vaccini in farmacia, Giani: “In Toscana (forse) dal 31 maggio” -