Vaccini in Toscana: nati nel 1980 e 1981, prenotazioni dalle 17 di oggi. Problemi per i 42-43enni (Di venerdì 21 maggio 2021) La campagna di vaccinazione per la categoria dei quarantenni procede con l'apertura pomeridiana del portale regionale, riservata al biennio anagrafico dei 41 e 40enni. Per i nati nel 1980 e nel 1981 le agende apriranno, infatti, alle ore 17 di oggi, venerdì 21 maggio 2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

