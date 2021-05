Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini: Germania offre a Covax 30 milioni di dosi, l'Italia 15 #vaccini - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Vaccini: Germania offre a Covax 30 milioni di dosi, l'Italia 15 #vaccini - MediasetTgcom24 : Vaccini: Germania offre a Covax 30 milioni di dosi, l'Italia 15 #vaccini - VoxNewsInfo2 : : Germania: “Vaccini meno efficaci contro variante indiana” - Tamagati : @MediasetTgcom24 Ci pensa la #quotarosa #Vonderleyen a dimostrare la lentezza e la succube politica europea, alle n… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Germania

TGCOM

Ladonerà fino a 30 milioni di dosi di vaccino anti Covid al Covax da qui alla fine del 2021. ... Covax è un programma internazionale che ha come obiettivo l'accesso equo aianche per i ...L'Italia accoglie con favore l'iniziativa della Commissione Europea volta a produrree ... E lo faremo insieme ad altri paesi partner, tra cui Francia e'. 'La pandemia da Covid - 19 ha ...“E’ stato il primo passo, questo summit è stato molto importante per la forza e la sincerità degli impegni, ma anche perché è stato caratterizzato in termini di effettivi e concreti impegni di dosi di ...ROMA - "Mentre ci prepariamo per la prossima pandemia, la nostra priorità deve essere quella di garantire che tutti noi superiamo quella attuale insieme. Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo velocement ...